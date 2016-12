21 décembre 2016

L’UNICEF célèbre 70 ans de travail inlassable en faveur des enfants les plus vulnérables du monde

À l’occasion de son 70ème anniversaire, l’UNICEF célèbre les réels progrès accomplis pour les enfants de la planète, tout en renouvelant son appel à aider les millions d’enfants dont la vie et l’avenir sont menacés par un conflit, une crise, la pauvreté, l’inégalité et la discrimination. Pour exprimer une note d’espoir, le bureau de l’UNICEF au Maroc organise, en partenariat avec l’Unité AlFetrade la Rabita Mohammedia des Oulémas, un événement artistique qui associe le pianiste mondial Zade Dirani, Ambassadeur de Bonne Volonté de l’UNICEF pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord. Zade Dirani se produira avec les enfants de la troupe musicale marocaine Mazaya de la Fondation Tenor pour la Culture le 21 décembre à 10h30 au Musée Mohammed VI pour l’Art Moderne et Contemporain à Rabat.

« L’UNICEF a été fondé après la Seconde Guerre mondiale pour venir en aide et donner de l’espoir à tous les enfants en danger ou en détresse, sans tenir compte d’où ils vivaient ou du rôle que leur pays avait joué pendant la guerre. Notre mission est tout aussi pressante et universelle aujourd’hui », a déclaré Anthony Lake, Directeur général de l’UNICEF. « Face aux immenses besoins de tant d’enfants aux quatre coins de la planète, nous renouvelons notre engagement à obtenir des résultats pour chaque enfant. »

Le travail inlassable de l’UNICEF dans les régions les plus difficiles au monde a rendu possibles des progrès remarquables pour les enfants au cours des dernières décennies. Le nombre d’enfants mourant avant l’âge de 5 ans a été réduit de plus de la moitié en 25 ans. Des centaines de millions de jeunes sont sortis de la pauvreté. Le taux de non-scolarisation parmi les enfants en âge d’aller à l’école primaire a baissé de plus de 40 % depuis 1990.

Malgré ces progrès impressionnants, des millions d’enfants sont toujours laissés pour compte parce qu’ils sont pauvres ou difficiles à atteindre, mais aussi à cause de leur sexe, race, religion, groupe ethnique ou handicap. Près de 250 millions d’enfants grandissent dans un pays en conflit et quelque 50 millions ont été déracinés.

« Au Maroc nous avons choisi de célébrer l'anniversaire de l'UNICEF avec les enfants. Ils ont été enthousiastes à communiquer ensemble au monde un message fort et clair, dans une région où les enfants sont particulièrement affectés par des crises humanitaires et/ou des inégalités : Pour chaque enfant de l'espoir », explique Regina De Dominicis, Représentante de l’UNICEF au Maroc.

Cette célébration prendra la forme d’un événement artistique qui associe les droits de l’enfant et la musique avec la participation du pianiste mondial Zade Dirani, Ambassadeur de Bonne Volonté de l’UNICEF pour le Moyen Orient et l’Afrique du Nord. Cet événement est organisé en partenariat avec l’Unité AlFetrade la Rabita Mohammedia des Oulémas et associera des enfants qui feront entendre leur voix au monde. Durant sa performance musicale, l’Ambassadeur de bonne volonté sera accompagné par les enfants de l’orchestre Mazaya mis en place par la fondation Tenor pour la Culture qui se produiront à ses côtés et joueront pour que la paix règne sur le monde et que les enfants pris dans des situations difficiles ou de crises puissent être protégés et jouir pleinement de leurs droits.

